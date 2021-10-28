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Замены силовых установок у Мерседесе были частью плана

Автоспорт
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Об этом рассказывает главный стратег команды

Замены силовых установок у Мерседесе были частью плана

Новина українською

Директор "Мерседеса" по стратегии Джеймс Ваулз заявил, что все замены силовых установок на машинах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса были частью плана.

"Мы продолжаем поиски баланса между скоростью и надёжностью до конца сезона. Один сход станет катастрофой для борьбы за титул, независимо от того, будь то поломка шасси или двигателя. Так что мы стремимся завершить год как можно лучше.

В ситуации с Валттери это означало очередную замену двигателя внутреннего сгорания. Нам нужно было найти лучший компромисс. Да, это сделало болид немного быстрее, но сейчас для нас главное — баланс до конца сезона, а не отдельная гонка. Какой бы болезненной ни была замена мотора в Остине, это принесёт свои плоды в следующих гонках", — приводит слова Ваулза Motorsport Week.

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В статье: Мерседес
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