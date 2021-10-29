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Хонда может вернуться в Формулу-1
В команде считают это хорошей идеей
Глава автоспортивного подразделения "Хонды" Масаси Ямамото рассказал о том, что японская команда может вернуться в Формулу-1.
"Лично я думаю, что мы ещё вернемся. В нынешней ситуации "Хонда" должна сосредоточиться на CO2-нейтральности и хочет ускорить этот проект. Если всё пойдет хорошо, то в компании появятся люди, которые захотят участвовать в Формуле-1.
В "Хонде" очень много поклонников Формулы-1, и это не зависит от результатов. Надеюсь, молодое поколение вновь поймет, что Формула-1 – хороший вызов, и вернётся сюда", – приводит слова Ямамото The Race.
Напомним, "Хонда" официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
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