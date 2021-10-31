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Макс Ферстаппен сравнил Формулу-1 с жизнью
Философское мнение от лучшего пилота сезона
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал об отношении к соревнованиям лучших гонщиков мира. Его слова цитирует The NT:
"Иногда люди воспринимают "Формулу-1" слишком серьезно, как вопрос жизни и смерти. Гонщики думают: "Если я не пробьюсь в "Формулу-1", моя жизнь окончена" или что-нибудь такое.
Я никогда так не считал и не буду считать. Я очень рад, что выступаю в Формуле-1, но в противном случае я бы занимался какими-то другими гонками и хорошо проводил бы время", – сказал он.
Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон
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