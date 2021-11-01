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Формула-1 может вернуться к идее реверсивных решёток
Они будут применятся в спринтерских гонках
Стартовая решётка квалификационных спринтов в Формуле-1 может стать реверсивной, сообщает издание Gazzetta Sportiva. По информации источника, идея реверсивной стартовой решётки для спринтерских гонок будет обсуждаться на Всемирном совете по автоспорту в декабре 2021 года.
Идея состоит в том, что исход спринтерской гонки никак не будет влиять на стартовую решётку воскресной гонки, а для спринтов будет проводиться отдельный чемпионат, о чём ранее уже говорил исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.
Сообщается, что первая восьмёрка или десятка по итогам пятничной квалификации будет перевёрнута на стартовой решётке спринта, а стартовая решётка гонки будет определяться не по итогам спринта, как сейчас, а по итогам квалификации, как это делается, например, в Формуле-2.
Это позволит снять вопрос относительно того, кто из пилотов получает поул в статистику — победитель квалификации или победитель спринта.
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