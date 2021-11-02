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В 2026 году машины Формулы-1 уменьшатся в размерах

Автоспорт
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Об этом рассказал Росс Браун

В 2026 году машины Формулы-1 уменьшатся в размерах

фото - twitter.com

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Руководство Формулы-1 нацелилось на изменение габаритов болидов в 2026 году. Очередное изменение технического регламента будет увязано с введением более простых силовых установок и позволит уменьшить размеры машин. Об этом рассказал спортивный директор Ф-1 Росс Браун.

"Как вы знаете, мы ждём новых силовых установок в 2026 году. С ними появятся и новые машины. Одна из основных задач — сможем ли мы уменьшить вес? Это нелегко, когда у тебя гибрид и внедрены все последние меры безопасности. Но определённо мы можем сделать машину меньше. У нас будет абсолютно реальный шанс сделать более компактные автомобили", — приводит слова Брауна RaceFans.

Мнение Брауна в интервью Auto Motor und Sport поддержал технический директор ФИА Пэт Симондс, отметивший, что уменьшение размеров машин позволит сократить вредные выбросы в атмосферу.

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