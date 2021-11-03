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Хэмилтон рассказал о своем первом титуле

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Льюис вспомнил те эмоции

Хэмилтон рассказал о своем первом титуле

фото - formula1.com

Новина українською

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мыслями о сложностях, с которыми столкнулся его основной соперник в борьбе за титул нынешнего сезона Макс Ферстаппен. Льюис впервые стал чемпионом Формулы-1 в 2008 году.

"Мой первый титул? Это было ужасно. Сам чемпионат складывался крайне скверно. Вокруг не было качественной структуры с точки зрения менеджмента. Не было того, кто мог бы помочь советом.

Тогда за моими плечами не было всего того опыта, который есть сейчас. У меня не было необходимых инструментов, кроме самого болида, и я учился всему: как быть хорошим напарником, как правильно взаимодействовать с большой группой людей и помогать им становиться лучше. Я благодарен, что сейчас у меня есть такой опыт.

Через что сейчас может пройти Макс? Я не трачу и секунды на размышления о том, что может его отвлекать. Меня это вообще не волнует. Если я буду делать свою работу так, как умею, то никаких проблем у меня не будет. Вот как я подхожу к этому вопросу", – приводит слова Хэмилтона GPFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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