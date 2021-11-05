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Организаторы ГП Саудовской Аравии успеют сдать трассу в срок
Этап состоится
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии уверили, что трасса будет готова в срок, несмотря на то, что на территории автодрома продолжает работать тяжёлая техника, а в ФИА пока не провели омологацию трассы. Об этом рассказал руководитель проекта Мартин Уитакер, ранее работавший в ФИА и команде "Макларен".
"Трасса в Джидде с самого начала строилась в рекордные сроки, так что изначально было понятно, что время ограничено. Однако строительство идёт по графику и будет закончено в срок", — приводит слова Уиттакера GrandPrix.
В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране состоится в Джидде на городской трассе.
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