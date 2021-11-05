  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Организаторы ГП Саудовской Аравии успеют сдать трассу в срок
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы ГП Саудовской Аравии успеют сдать трассу в срок

Автоспорт
(1 голосов)

Этап состоится

Организаторы ГП Саудовской Аравии успеют сдать трассу в срок

Новина українською

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии уверили, что трасса будет готова в срок, несмотря на то, что на территории автодрома продолжает работать тяжёлая техника, а в ФИА пока не провели омологацию трассы. Об этом рассказал руководитель проекта Мартин Уитакер, ранее работавший в ФИА и команде "Макларен".

"Трасса в Джидде с самого начала строилась в рекордные сроки, так что изначально было понятно, что время ограничено. Однако строительство идёт по графику и будет закончено в срок", — приводит слова Уиттакера GrandPrix.

В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране состоится в Джидде на городской трассе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Саудовской Аравии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...