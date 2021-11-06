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Хэмилтон рассказал, чего не хватает Мерседесу для более удачных выступлений
Честное признание пилота
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал стартовые гонки Гран-при Мексики. Его слова цитирует GP Fans:
"В общем, машина работала нормально. Не сказал бы, чтобы у меня возникли серьезные проблемы. Думаю, мы показали свой максимум. Просто сейчас соперники оказались быстрее.
Но я не слишком беспокоюсь, нужно поработать с настройками болида и постараться добавить. Нам не хватает прижимной силы – пожалуй, именно этим обусловлено сегодняшнее отставание 0,5 секунды" – сказал он.
Напомним, что ранее Макс Ферстаппен
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