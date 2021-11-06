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Хэмилтон рассказал, чего не хватает Мерседесу для более удачных выступлений

Автоспорт
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Честное признание пилота

Хэмилтон рассказал, чего не хватает Мерседесу для более удачных выступлений

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал стартовые гонки Гран-при Мексики. Его слова цитирует GP Fans:

"В общем, машина работала нормально. Не сказал бы, чтобы у меня возникли серьезные проблемы. Думаю, мы показали свой максимум. Просто сейчас соперники оказались быстрее.

Но я не слишком беспокоюсь, нужно поработать с настройками болида и постараться добавить. Нам не хватает прижимной силы – пожалуй, именно этим обусловлено сегодняшнее отставание 0,5 секунды" – сказал он.

Напомним, что ранее Макс Ферстаппен рассказал о своих впечатлениях от Гран-при Мексики.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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