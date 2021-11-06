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Формула-1 продлила до 2025 года контракт на проведение Гран-при Китая

Автоспорт
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Хорошие новости для любителей гонок из поднебесной

Формула-1 продлила до 2025 года контракт на проведение Гран-при Китая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Формула-1 официально объявила о продлении соглашения с властями Шанхая на проведение Гран-при Китая до 2025 года. Отметим, что азиатские гонки в последние годы из-за пандемии не попадают в календарь чемпионата мира.

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил:

"Это отличные новости для всех наших поклонников в Китае, и мы рады сообщить о продлении соглашения о проведении Гран-при в Шанхае до 2025 года. Да, мы разочарованы, что в 2022-м гонка не состоится из-за продолжающейся пандемии, но как только условия позволят – мы снова вернем этап в календарь чемпионата мира".

Напомним, ранее Макс Ферстаппен прокомментировал стартовые гонки Гран-при Мексики.

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В статье: формула-1 Гран-при Китая
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