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Формула-1 продлила до 2025 года контракт на проведение Гран-при Китая
Хорошие новости для любителей гонок из поднебесной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 официально объявила о продлении соглашения с властями Шанхая на проведение Гран-при Китая до 2025 года. Отметим, что азиатские гонки в последние годы из-за пандемии не попадают в календарь чемпионата мира.
Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил:
"Это отличные новости для всех наших поклонников в Китае, и мы рады сообщить о продлении соглашения о проведении Гран-при в Шанхае до 2025 года. Да, мы разочарованы, что в 2022-м гонка не состоится из-за продолжающейся пандемии, но как только условия позволят – мы снова вернем этап в календарь чемпионата мира".
Напомним, ранее Макс Ферстаппен
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