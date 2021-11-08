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Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен на 19 очков опережает Хэмилтона
Осталось четыре гонки
фото - formula1.com
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Мексики в борьбе за чемпионство увеличил отрыв от пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона до 19 баллов.
Примечательно, что напарник Хэмилтона Валттери Боттас после неудачи в Мехико потерял даже математические шансы на титул.
DRIVERS' STANDINGS— Formula 1 (@F1) November 7, 2021
Max Verstappen extends his lead further in the championship ????
The gap between himself and Hamilton is now 19 points! ????#MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/zwuLMrZYJA
В Кубке конструкторов Ред Булл благодаря двойному попаданию на подиум в Мексике сократил отставание от Мерседеса до одного балла. В борьбе за статус третьей силы чемпионата Феррари обошла Макларен.
CONSTRUCTORS' STANDINGS— Formula 1 (@F1) November 7, 2021
Only 1️⃣ point separates Red Bull and Mercedes ????
And, Ferrari make a move past McLaren! ????#MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hxb8LAQTL0
Следующий этап Формулы-1 пройдет 14 ноября в Бразилии.
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