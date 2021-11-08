Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен на 19 очков опережает Хэмилтона

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Мексики в борьбе за чемпионство увеличил отрыв от пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона до 19 баллов.

Примечательно, что напарник Хэмилтона Валттери Боттас после неудачи в Мехико потерял даже математические шансы на титул.

DRIVERS' STANDINGS



Max Verstappen extends his lead further in the championship ????



The gap between himself and Hamilton is now 19 points! ????#MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/zwuLMrZYJA — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

В Кубке конструкторов Ред Булл благодаря двойному попаданию на подиум в Мексике сократил отставание от Мерседеса до одного балла. В борьбе за статус третьей силы чемпионата Феррари обошла Макларен.

CONSTRUCTORS' STANDINGS



Only 1️⃣ point separates Red Bull and Mercedes ????



And, Ferrari make a move past McLaren! ????#MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hxb8LAQTL0 — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Следующий этап Формулы-1 пройдет 14 ноября в Бразилии.