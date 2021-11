Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен на 19 очков опережает Хэмилтона

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Мексики в борьбе за чемпионство увеличил отрыв от пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона до 19 баллов.

Примечательно, что напарник Хэмилтона Валттери Боттас после неудачи в Мехико потерял даже математические шансы на титул.

