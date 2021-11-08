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Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен на 19 очков опережает Хэмилтона

Автоспорт
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Осталось четыре гонки

Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен на 19 очков опережает Хэмилтона

фото - formula1.com

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Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Мексики в борьбе за чемпионство увеличил отрыв от пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона до 19 баллов.

Примечательно, что напарник Хэмилтона Валттери Боттас после неудачи в Мехико потерял даже математические шансы на титул.

В Кубке конструкторов Ред Булл благодаря двойному попаданию на подиум в Мексике сократил отставание от Мерседеса до одного балла. В борьбе за статус третьей силы чемпионата Феррари обошла Макларен.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 14 ноября в Бразилии.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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