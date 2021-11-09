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Глава Астон Мартин может оказаться в Альпине
Зафнауэр может сменить команду
Глава команды Формулы-1 "Астон Мартин" Отмар Зафнауэр может покинуть британский гоночный коллектив и войти в число руководителей конюшни Ф-1 "Альпин", утверждает AutoHebdo.
В дни Гран-при Мексики руководитель "Альпин" Лоран Росси объявил, что планирует реструктуризацию менеджмента своей команды Ф-1, в ранее в СМИ появлялись слухи об уходе из "Альпин" гоночного директора Давиде Бривио, хотя сам Росси их опроверг.
По данным французских журналистов, Зафнауэр сейчас испытывает давление в "Астон Мартин", где также продолжается реструктуризация
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