Глава Астон Мартин может оказаться в Альпине

Глава команды Формулы-1 "Астон Мартин" Отмар Зафнауэр может покинуть британский гоночный коллектив и войти в число руководителей конюшни Ф-1 "Альпин", утверждает AutoHebdo.

В дни Гран-при Мексики руководитель "Альпин" Лоран Росси объявил, что планирует реструктуризацию менеджмента своей команды Ф-1, в ранее в СМИ появлялись слухи об уходе из "Альпин" гоночного директора Давиде Бривио, хотя сам Росси их опроверг.

По данным французских журналистов, Зафнауэр сейчас испытывает давление в "Астон Мартин", где также продолжается реструктуризация