  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Некоторые команды Формулы-1 не получили свои машины и двигатели перед Гран-при Бразилии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Некоторые команды Формулы-1 не получили свои машины и двигатели перед Гран-при Бразилии

Автоспорт
(1 голосов)

Все из-за тумана

Некоторые команды Формулы-1 не получили свои машины и двигатели перед Гран-при Бразилии

фото - formula1.com

Новина українською

Команды Формулы-1 до сих пор не получили необходимое оборудование для участия в Гран-при Бразилии. Напомним, тренировочные сессии должны начаться уже завтра, 12 ноября.

Из-за тумана до Бразилии из Мексики не доехала важная часть грузов. Как сообщает Auto Motor und Sport, команды "Феррари", "Макларен", "Альфа Ромео" и "Хаас" до сих пор не получили свои болиды. Двигатели "добрались" только до двух коллективов — "Альпин" и "Астон Мартин".

Ранее официальный представитель Формулы-1 выразил уверенность, что задержка груза никак не повлияет на проведение Гран-при Бразилии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...