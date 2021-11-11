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Некоторые команды Формулы-1 не получили свои машины и двигатели перед Гран-при Бразилии
Все из-за тумана
фото - formula1.com
Команды Формулы-1 до сих пор не получили необходимое оборудование для участия в Гран-при Бразилии. Напомним, тренировочные сессии должны начаться уже завтра, 12 ноября.
Из-за тумана до Бразилии из Мексики не доехала важная часть грузов. Как сообщает Auto Motor und Sport, команды "Феррари", "Макларен", "Альфа Ромео" и "Хаас" до сих пор не получили свои болиды. Двигатели "добрались" только до двух коллективов — "Альпин" и "Астон Мартин".
Ранее официальный представитель Формулы-1 выразил уверенность, что задержка груза никак не повлияет на проведение Гран-при Бразилии.
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