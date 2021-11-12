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Хэмилтон показал лучший результат в первой практике Гран-при Бразилии

Автоспорт
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Пилот Мерседеса на доли секунды опередил Ферстаппена

Хэмилтон показал лучший результат в первой практике Гран-при Бразилии

фото - formula1.com

Новина українською

В Сан-Паулу завершилась первая свободная практика Гран-при Бразилии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал лидер чемпионата, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третье время — у напарника Ферстаппена Серхио Переса.

Гран-при Бразилии. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.09,050
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,367
3. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,442
4. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,517
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,830
6. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +1,074
7. Шарль Леклер ("Феррари") +1,092
8. Эстебан Окон ("Альпин") +1,095
9. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,151
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,302
11. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,324
12. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,363
13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,393
14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,537
15. Ландо Норрис ("Макларен") +1,560
16. Мик Шумахер ("Хаас") +1,835
17. Николас Латифи ("Уильямс") +1,852
18. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,888
19. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,940
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2,292.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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