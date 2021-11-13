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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Бразилии

Автоспорт
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Результаты Квалификации

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Бразилии

UA-Футбол
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Вчера, 12 ноября, состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/202 Гран-при Бразилии.

Победу в Квалификации одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, ТОП 3 замкнул его партнер по команде Валтери Боттас (+0,535), а между ними на второй позиции расположился представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,438).

Результаты Квалификации Гран-при Бразилии:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Бразилии - изображение 1

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В статье: формула-1 Мэтт Хэмилтон Гран-при Бразилии
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