Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Бразилии

Вчера, 12 ноября, состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/202 Гран-при Бразилии.

Победу в Квалификации одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, ТОП 3 замкнул его партнер по команде Валтери Боттас (+0,535), а между ними на второй позиции расположился представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,438).