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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Бразилии
Результаты Квалификации
Вчера, 12 ноября, состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/202 Гран-при Бразилии.
Победу в Квалификации одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, ТОП 3 замкнул его партнер по команде Валтери Боттас (+0,535), а между ними на второй позиции расположился представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,438).
Результаты Квалификации Гран-при Бразилии:
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