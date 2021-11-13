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Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии
Пилот доволен собой
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификационных гонок очередного этапа Гран-при Бразилии. Его слова цитирует Autosport:
"Когда после третьей практики пытаешься целый час понять, что нужно изменить в настройках, нервы сводят с ума. Часто мы ошибались, я ошибался, а сегодня все получилось правильно, и болид было очень приятно пилотировать. Я получил все, что хотел. Это позволило атаковать. Вы видели фиолетовые сектора – я улучшал время.
Не знаю, как мы переходим от трассы, где Ред Булл был на полсекунды впереди, а теперь очутился позади. Как бы то ни было, завтра в гонке они будут сильны. Надеюсь, Валттери проведет хороший старт" – сказал он.
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