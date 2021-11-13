  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Пилот доволен собой

Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификационных гонок очередного этапа Гран-при Бразилии. Его слова цитирует Autosport:

"Когда после третьей практики пытаешься целый час понять, что нужно изменить в настройках, нервы сводят с ума. Часто мы ошибались, я ошибался, а сегодня все получилось правильно, и болид было очень приятно пилотировать. Я получил все, что хотел. Это позволило атаковать. Вы видели фиолетовые сектора – я улучшал время.

Не знаю, как мы переходим от трассы, где Ред Булл был на полсекунды впереди, а теперь очутился позади. Как бы то ни было, завтра в гонке они будут сильны. Надеюсь, Валттери проведет хороший старт" – сказал он.

Результаты квалификации

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Мэтт Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...