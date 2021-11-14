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Формула-1. Боттас побеждает в первой гонке Гран-при Бразилии
Заявка на успех
Вчера, 13 ноября, состоялась первая гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Бразилии.
Победу в заезде одержал пилот "Мерседес" Валтери Боттас, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+1,170), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+18,723).
Результаты Гонки 1 Гран-при Бразилии:
Результаты Практики 2 Гран-при Бразилии:
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