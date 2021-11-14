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Боттас прокомментировал результаты первой гонки Гран-при Бразилии
Удачи во второй гонке
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал
"Всё прошло хорошо. Все сработало так, как мы планировали. Сегодня отличный день, мы сработали идеально.
Понятно, что, стартуя с поула, завтра хочу попытаться сохранить лидерство, а дальше будет видно. Завтра у всех будет много возможностей – в том числе по стратегии. Ведь все мы можем свободно выбирать покрышки на старт гонки. Будем стараться разработать максимально эффективный план.
Я тоже рад, что сегодня Льюис сумел прорваться на пятое место. Это значит, что завтра у нас будет множество возможностей, и что, несмотря на все трудности этого уикенда, у нас по-прежнему есть шансы достичь отличного результата" – сказал он.
Напомним, что старт второй гонки запланирован на 19:00 по Киеву сегодня, 14 ноября.
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