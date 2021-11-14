Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон: Нужно сохранять спокойствие и продолжать работать
Комментарий пилота
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал
"Честно сказать, я был без понятия, что так высоко можно прорваться. Я не ставил себе задачу-минимум или задачу-максимум. Может, я думал о десятом месте, потому решил: "Это моя цель". Я просто пытался подняться максимально высоко, а потом внезапно стал отыгрываться гораздо быстрее. Нельзя сдаваться, нужно продолжать бороться.
Безусловно, было тяжело. Когда команда общалась со стюардами, мы вместе с инженерами и механиками старались не терять настроение, сосредоточиться на работе и не думать об этом. Я услышал о результате (слушаний - прим.) прямо перед гонкой, и это был удар. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Я быстро переключился и сфокусировался на своей работе" – сказал он.
Напомним, ранее Валтери Боттас
Популярное сейчас
- Матч Украины против Боснии и Герцеговины рассудит арбитр, работавший на финале ЛЧ в прошлом сезоне
- Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России
- Победа Финляндии, цена на Миколенко, новичок Металлиста. Главные новости за 13 ноября
- Некоторые команды Формулы-1 не получили свои машины и двигатели перед Гран-при Бразилии
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО