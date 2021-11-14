Льюис Хэмилтон: Нужно сохранять спокойствие и продолжать работать

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты первой гонки очередного этапа Гран-при Бразилии. Его слова цитирует ВВС:

"Честно сказать, я был без понятия, что так высоко можно прорваться. Я не ставил себе задачу-минимум или задачу-максимум. Может, я думал о десятом месте, потому решил: "Это моя цель". Я просто пытался подняться максимально высоко, а потом внезапно стал отыгрываться гораздо быстрее. Нельзя сдаваться, нужно продолжать бороться.

Безусловно, было тяжело. Когда команда общалась со стюардами, мы вместе с инженерами и механиками старались не терять настроение, сосредоточиться на работе и не думать об этом. Я услышал о результате (слушаний - прим.) прямо перед гонкой, и это был удар. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Я быстро переключился и сфокусировался на своей работе" – сказал он.