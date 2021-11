Хэмилтон совершил прорыв и выиграл Гран-при Бразилии

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтона с 10-й стартовой позиции выиграл гонку на автодроме в Интерлагосе и сократил отставание в личном зачете Формулы-1 от Макса Ферстаппена из Ред Булл до 14 баллов.

На старте гонки Хэмилтон быстро прорвался в топ-5, а Ферстаппен и Перес обогнали Боттаса. Вскоре напарник британца без борьбы пропустил Льюиса на третье место, после чего семикратный чемпион мира бросился в погоню за Ред Буллами и оставил их позади.

Хэмилтон стал первым гонщиком в истории Гран-при Бразилии, которому удалось выиграть гонку с 10-й стартовой позиции. Попутно британец повторил достижения Джеки Стюарта, Кими Райкконена и Дженсона Баттона – трех пилотов, которые побеждали на этапах Формулы-1 после штрафов перед гонкой.

