Битва за титул в Формуле-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 14 баллов

Льюис Хэмилтон после драматичного прорыва на Гран-при Бразилии вернулся в борьбу за рекордный в истории Формулы-1 восьмой титул – пилот Мерседеса теперь отстает от лидера Ред Булл Макса Ферстаппена на 14 очков.

Валттери Боттас (Мерседес) и Серхио Перес (Ред Булл) на финише сезона поведут борьбу за третье место, а гонщики Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс попытаются сместить с пятой строки Ландо Норриса (Макларен).

UPDATED DRIVER STANDINGS: Three races to go 14 points in it What a season What a title race #BrazilGP ???????? #F1 pic.twitter.com/SexlILlbpZ

Мерседес за счет двойного подиума в Бразилии в Кубке конструкторов увеличил отрыв от Ред Булл до 11 очков. В Феррари воспользовались провальным уик-эндом Макларена и в борьбе за статус третьей силы чемпионата упрочили свое преимущество до 30,5 балла.

