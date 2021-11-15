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Битва за титул в Формуле-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 14 баллов

Автоспорт
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До конца чемпионата осталось четыре гонки

Битва за титул в Формуле-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 14 баллов

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Льюис Хэмилтон после драматичного прорыва на Гран-при Бразилии вернулся в борьбу за рекордный в истории Формулы-1 восьмой титул – пилот Мерседеса теперь отстает от лидера Ред Булл Макса Ферстаппена на 14 очков.

Валттери Боттас (Мерседес) и Серхио Перес (Ред Булл) на финише сезона поведут борьбу за третье место, а гонщики Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс попытаются сместить с пятой строки Ландо Норриса (Макларен).

Мерседес за счет двойного подиума в Бразилии в Кубке конструкторов увеличил отрыв от Ред Булл до 11 очков. В Феррари воспользовались провальным уик-эндом Макларена и в борьбе за статус третьей силы чемпионата упрочили свое преимущество до 30,5 балла.

Следующий этап сезона в Формуле-1 пройдет 21 ноября в Катаре.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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