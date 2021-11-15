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Гран-при Бразилии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа в главной гоночной серии мира
фото - formula1.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал обзор Гран-при Бразилии на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу.
Победителем гонки с 10-й стартовой позиции стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, компанию которому на подиуме составили Макс Ферстаппен и Валттери Боттас.
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