  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Мерседесе отреагировали на обвинения в свой адрес
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мерседесе отреагировали на обвинения в свой адрес

Автоспорт
(1 голосов)

Представители Формулы-1 обвиняют команду в использовании системы DAS

В Мерседесе отреагировали на обвинения в свой адрес

Новина українською

Представители команды Формулы-1 "Мерседес" опровергли, что на машинах их команды продолжает использоваться система DAS, пишет RacingNews365.

В дни проведения Гран-при Бразилии в социальных сетях было опубликовано видео с бортовой камеры машины Льюиса Хэмилтона, на котором можно заметить, что пилот смещает руль не только вокруг своей оси, но и якобы тянет его назад — именно так в 2020 году на машинах немецкой команды активировалась система изменения схода/развала передних колёс.

По заявлению представителя "Мерседеса", это лишь теории заговора, поскольку системы рулевого управления были омологированы в течение 2021 года и не подлежат изменениям. Представитель команды подчеркнул, что единственная плоскость, в которой движется колесо, — слева направо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...