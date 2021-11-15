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В Мерседесе отреагировали на обвинения в свой адрес
Представители Формулы-1 обвиняют команду в использовании системы DAS
Представители команды Формулы-1 "Мерседес" опровергли, что на машинах их команды продолжает использоваться система DAS, пишет RacingNews365.
В дни проведения Гран-при Бразилии в социальных сетях было опубликовано видео с бортовой камеры машины Льюиса Хэмилтона, на котором можно заметить, что пилот смещает руль не только вокруг своей оси, но и якобы тянет его назад — именно так в 2020 году на машинах немецкой команды активировалась система изменения схода/развала передних колёс.
По заявлению представителя "Мерседеса", это лишь теории заговора, поскольку системы рулевого управления были омологированы в течение 2021 года и не подлежат изменениям. Представитель команды подчеркнул, что единственная плоскость, в которой движется колесо, — слева направо.
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