В Мерседесе отреагировали на обвинения в свой адрес

Представители команды Формулы-1 "Мерседес" опровергли, что на машинах их команды продолжает использоваться система DAS, пишет RacingNews365.

В дни проведения Гран-при Бразилии в социальных сетях было опубликовано видео с бортовой камеры машины Льюиса Хэмилтона, на котором можно заметить, что пилот смещает руль не только вокруг своей оси, но и якобы тянет его назад — именно так в 2020 году на машинах немецкой команды активировалась система изменения схода/развала передних колёс.

По заявлению представителя "Мерседеса", это лишь теории заговора, поскольку системы рулевого управления были омологированы в течение 2021 года и не подлежат изменениям. Представитель команды подчеркнул, что единственная плоскость, в которой движется колесо, — слева направо.