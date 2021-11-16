В Формуле-1 впервые появится гонщик из Китая

Гоночная команда Формулы-1 Альфа Ромео на официальном уровне сообщила о подписании контракта с китайским гонщиком Формулы-2 Чжоу Гуаньюйем, который со следующего сезона заменит Антонио Джовинацци.

В Альфа Ромео первый в истории пилот из Китая будет выступать вместе с финном Валттери Боттасом, который после сезона 2021 года перейдет в команду из Мерседеса.

Чжоу Гуаньюй занимает второе место в общем зачете Формулы-2. Также китаец побеждал в азиатской Формуле-3 и становился вице-чемпионом итальянской Формулы-4.