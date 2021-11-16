Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерседес запросил пересмотр решения по действиям Ферстаппена на Гран-при Бразилии
Команда подала официальное заявление в ФИА
Команда Формулы-1 "Мерседес" подала официальное прошение в ФИА о пересмотре решения стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Во время воскресной гонки судьи решили не расследовать действия голландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, жёстко оборонявшегося от британского гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона и вынудившего оппонента выехать на обочину.
Если стюарды Гран-при Бразилии признают Ферстаппена виновным и выпишут ему по крайней мере пятисекундный штраф, то голландец опустится в протоколе гонки на третье место, пропустив вперёд Валттери Боттаса. Тогда Макс потеряет три очка и его отрыв от Хэмилтона в общем зачёте сократится до 11.
Популярное сейчас
- Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией
- Саутгейт: Замена Кейна? Если бы мы оставили Харри на поле еще на 30', то нам бы звонили из семьи Руни
- Стадион Грбавица - символ осады Сараево. Его жгли, минировали, но футбол оказался сильнее
- Шумахер или Хэмилтон: так кто все же GOAT Формулы-1?
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
Новости по теме
- 12:55 Весь спорт Битва за титул в Формуле-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 14 баллов
- 15:06 Весь спорт Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен на 19 очков опережает Хэмилтона
- 09:26 Весь спорт Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и увеличил отрыв от Хэмилтона в борьбе за титул в Формуле-1