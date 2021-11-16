Мерседес запросил пересмотр решения по действиям Ферстаппена на Гран-при Бразилии

Команда Формулы-1 "Мерседес" подала официальное прошение в ФИА о пересмотре решения стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Во время воскресной гонки судьи решили не расследовать действия голландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, жёстко оборонявшегося от британского гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона и вынудившего оппонента выехать на обочину.

Если стюарды Гран-при Бразилии признают Ферстаппена виновным и выпишут ему по крайней мере пятисекундный штраф, то голландец опустится в протоколе гонки на третье место, пропустив вперёд Валттери Боттаса. Тогда Макс потеряет три очка и его отрыв от Хэмилтона в общем зачёте сократится до 11.