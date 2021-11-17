Ауди пытается приобрести McLaren Group

Появились подробности попытки "Ауди" приобрести McLaren Group, куда входит и команда Формулы-1 "Макларен".

По информации Bloomberg, первое предложение о покупке в McLaren Group отклонили, посчитав слишком низким.

Концерн "Фольксваген", куда входит "Ауди", продолжает изучать финансовые показатели "Макларена". Сообщается, что решение о возможной покупке может быть отложено до 2022 года.

По имеющейся информации, в качестве возможной альтернативы рассматриваются партнёрские отношения с "Уильямсом" или "Ред Булл".