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Ауди пытается приобрести McLaren Group
Первое предложение было отклонено
Появились подробности попытки "Ауди" приобрести McLaren Group, куда входит и команда Формулы-1 "Макларен".
По информации Bloomberg, первое предложение о покупке в McLaren Group отклонили, посчитав слишком низким.
Концерн "Фольксваген", куда входит "Ауди", продолжает изучать финансовые показатели "Макларена". Сообщается, что решение о возможной покупке может быть отложено до 2022 года.
По имеющейся информации, в качестве возможной альтернативы рассматриваются партнёрские отношения с "Уильямсом" или "Ред Булл".
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