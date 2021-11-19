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Боттас показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Катара
Его партнер финишировал 4-м
фото - formula1.com
В Дохе завершилась вторая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас, вторым стал гонщик "Альфа Таури" Пьер Гасли. Третье время у лидер чемпионата Макса Ферстаппена, представляющего "Ред Булл".
Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.
Гран-при Катара. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.23,148
2. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,209
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,350
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,422
5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,484
6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,557
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,587
8. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,639
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,872
10. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,885
11. Эстебан Окон ("Альпин") +0,893
12. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,908
13. Шарль Леклер ("Феррари") +0,947
14. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,987
15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,483
16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,806
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,924
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,061
19. Мик Шумахер ("Хаас") +2,427
20. Никита Мазепин ("Хаас") — без времени.
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