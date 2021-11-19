  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Боттас показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Катара
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боттас показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Катара

Автоспорт
(1 голосов)

Его партнер финишировал 4-м

Боттас показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Катара

фото - formula1.com

Новина українською

В Дохе завершилась вторая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас, вторым стал гонщик "Альфа Таури" Пьер Гасли. Третье время у лидер чемпионата Макса Ферстаппена, представляющего "Ред Булл".

Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.

Гран-при Катара. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.23,148
2. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,209
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,350
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,422
5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,484
6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,557
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,587
8. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,639
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,872
10. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,885
11. Эстебан Окон ("Альпин") +0,893
12. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,908
13. Шарль Леклер ("Феррари") +0,947
14. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,987
15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,483
16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,806
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,924
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,061
19. Мик Шумахер ("Хаас") +2,427
20. Никита Мазепин ("Хаас") — без времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валттери Боттас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...