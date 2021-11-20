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Формула-1. Боттас победил в последней практике Гран-при Катара
Результаты Практики 3
фото - formula1.com
Сегодня, 20 ноября, состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Катара.
Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона (+0+078), а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,341).
Результаты Практики 3:
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