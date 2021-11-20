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Формула-1. Боттас победил в последней практике Гран-при Катара

Автоспорт
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Результаты Практики 3

Формула-1. Боттас победил в последней практике Гран-при Катара

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 ноября, состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Катара.

Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона (+0+078), а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,341).

Результаты Практики 3:

Формула-1. Боттас победил в последней практике Гран-при Катара - изображение 1

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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