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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Катара
Сегодня гонка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня 21 ноября состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Катара.
Вашему вниманию стартовый протокол заезда (источник - flashscore.ua):
Отметим, что гонка стартует в 16.00 по киевскому времени.
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