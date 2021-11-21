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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Катара

Автоспорт
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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Катара

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 21 ноября состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Катара.

Результаты Практики 3

Вашему вниманию стартовый протокол заезда (источник - flashscore.ua):

Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Катара - изображение 1

Отметим, что гонка стартует в 16.00 по киевскому времени.

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