Ферстаппен оштрафован за игнорирование желтых флажков, он потеряет позиции на старте

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен оштрафован за игнорирование желтых флажков во время квалификационных гонок Гран-при Катара

Стюарды посчитали, что Ферстаппен не замедлился под двойными желтыми флагами в третьем сегменте квалификации. Максу выписали штраф в виде потери пяти позиций на решетке. Кроме этого, нидерландец получил два штрафных балла в суперлицензию.

Гонка Гран-при Катара стартует сегодня, 21 ноября, в 16:00 по киевскому времени.