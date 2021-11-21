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Ферстаппен оштрафован за игнорирование желтых флажков, он потеряет позиции на старте

Автоспорт
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Плохие новости для пилота

Ферстаппен оштрафован за игнорирование желтых флажков, он потеряет позиции на старте

фото - formula1.com

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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен оштрафован за игнорирование желтых флажков во время квалификационных гонок Гран-при Катара

Стюарды посчитали, что Ферстаппен не замедлился под двойными желтыми флагами в третьем сегменте квалификации. Максу выписали штраф в виде потери пяти позиций на решетке. Кроме этого, нидерландец получил два штрафных балла в суперлицензию.

Гонка Гран-при Катара стартует сегодня, 21 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

Старт-лист гонки Гран-при Катара

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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