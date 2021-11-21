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Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Катара, Алонсо – впервые за последние 7 лет на пьедестале

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Катара, Алонсо – впервые за последние 7 лет на пьедестале

UA-Футбол
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Сегодня, 21 ноября, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Катара. Победу в заезде праздновал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, серебро у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+25,743), а ТОП-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Alpine".

Результаты гонки Гран-при Катара:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Катара, Алонсо – впервые за последние 7 лет на пьедестале - изображение 1

Отметим, что для Алонсо этот подиум стал 98-м в карьере и первым со времен Гран-при Венгрии 2014, когда он завоевал второе место в составе "Феррари". Это было 7 лет, 3 месяца и 25 дней назад.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Фернандо Алонсо
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