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Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен за две гонки до конца сезона впереди Хэмилтона на восемь очков

Автоспорт
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Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен за две гонки до конца сезона впереди Хэмилтона на восемь очков

фото - formula1.com

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после вчерашней победы на Гран-при Катара отыграл у Макса Ферстаппена еще шесть баллов и сократил отставание от голландца до восьми очков.

В Кубке конструкторов Ред Булл в Катаре переиграл Марседес со счетом 31:25 и приблизился к немецкой конюшне на расстояние пяти баллов.

Следующий этап сезона в Формуле-1 пройдет 5 пятого декабря в Саудовской Аравии.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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