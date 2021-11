Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен за две гонки до конца сезона впереди Хэмилтона на восемь очков

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после вчерашней победы на Гран-при Катара отыграл у Макса Ферстаппена еще шесть баллов и сократил отставание от голландца до восьми очков.

UPDATED DRIVER STANDINGS ????



Two races to go



Eight points in it



An F1 title race for the ages #QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hoUdjtI4qm