Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен за две гонки до конца сезона впереди Хэмилтона на восемь очков

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после вчерашней победы на Гран-при Катара отыграл у Макса Ферстаппена еще шесть баллов и сократил отставание от голландца до восьми очков.

UPDATED DRIVER STANDINGS ????



Two races to go



Eight points in it



An F1 title race for the ages #QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hoUdjtI4qm — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

В Кубке конструкторов Ред Булл в Катаре переиграл Марседес со счетом 31:25 и приблизился к немецкой конюшне на расстояние пяти баллов.

UPDATED TEAM STANDINGS ????‍????????



How close at the top?



FIVE POINTS ????#QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/QttzI9FEZC — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Следующий этап сезона в Формуле-1 пройдет 5 пятого декабря в Саудовской Аравии.