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Битва за титул в Формуле-1: Ферстаппен за две гонки до конца сезона впереди Хэмилтона на восемь очков
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фото - formula1.com
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после вчерашней победы на Гран-при Катара отыграл у Макса Ферстаппена еще шесть баллов и сократил отставание от голландца до восьми очков.
UPDATED DRIVER STANDINGS ????— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
Two races to go
Eight points in it
An F1 title race for the ages #QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hoUdjtI4qm
В Кубке конструкторов Ред Булл в Катаре переиграл Марседес со счетом 31:25 и приблизился к немецкой конюшне на расстояние пяти баллов.
UPDATED TEAM STANDINGS ????????????— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
How close at the top?
FIVE POINTS ????#QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/QttzI9FEZC
Следующий этап сезона в Формуле-1 пройдет 5 пятого декабря в Саудовской Аравии.
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