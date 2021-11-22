Гран-при Катара: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Катара, победителем которого стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Компанию британцу на подиуме составили Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, который финишировал в топ-3 впервые с 2014 года.