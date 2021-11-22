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Гран-при Катара: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа сезона в Формуле-1
фото - formula1.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Катара, победителем которого стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Компанию британцу на подиуме составили Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, который финишировал в топ-3 впервые с 2014 года.
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