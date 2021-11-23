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Стало известно, при каких условиях Ферстаппен станет чемпионом мира в Саудовской Аравии
Есть несколько вариантов
фото - formula1.com
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в битве за титул в Формуле-1 за два этапа до конца сезона на восемь очков опережает семикратного чемпиона мира из Мерседеса Льюиса Хэмилтона.
Ферстаппен в Саудовской Аравии станет недосягаемым для Хэмилтона, если:
- выиграет гонку с лучшим кругом, а Хэмилтон не попадет в топ-5;
- выиграет гонку, а Хэмилтон не попадет в топ-6;
- займет второе место с лучшим кругом, а Хэмилтон финиширует не выше десятого места;
- станет вторым, а Хэмилтон не попадет в топ-10.
Предпоследний этап сезона в Формуле-1 пройдет 5 декабря.
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