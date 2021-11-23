Стало известно, при каких условиях Ферстаппен станет чемпионом мира в Саудовской Аравии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в битве за титул в Формуле-1 за два этапа до конца сезона на восемь очков опережает семикратного чемпиона мира из Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

Ферстаппен в Саудовской Аравии станет недосягаемым для Хэмилтона, если:

- выиграет гонку с лучшим кругом, а Хэмилтон не попадет в топ-5;

- выиграет гонку, а Хэмилтон не попадет в топ-6;

- займет второе место с лучшим кругом, а Хэмилтон финиширует не выше десятого места;

- станет вторым, а Хэмилтон не попадет в топ-10.

Предпоследний этап сезона в Формуле-1 пройдет 5 декабря.