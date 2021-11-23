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Стало известно, при каких условиях Ферстаппен станет чемпионом мира в Саудовской Аравии

Автоспорт
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Есть несколько вариантов

Стало известно, при каких условиях Ферстаппен станет чемпионом мира в Саудовской Аравии

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в битве за титул в Формуле-1 за два этапа до конца сезона на восемь очков опережает семикратного чемпиона мира из Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

Ферстаппен в Саудовской Аравии станет недосягаемым для Хэмилтона, если:

- выиграет гонку с лучшим кругом, а Хэмилтон не попадет в топ-5;

- выиграет гонку, а Хэмилтон не попадет в топ-6;

- займет второе место с лучшим кругом, а Хэмилтон финиширует не выше десятого места;

- станет вторым, а Хэмилтон не попадет в топ-10.

Предпоследний этап сезона в Формуле-1 пройдет 5 декабря.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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