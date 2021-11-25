В Мерседесе рассказали, почему использовали старый двигатель на Гран-при Катара

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин объяснил причину, по которой на Гран-при Катара Льюис Хэмилтон использовал старый двигатель.

"Из оставшихся трасс именно в Катаре самое небольшое количество прямых участков, самое короткое время разгона с полным газом и очень много поворотов. Преимущество в мощности двигателя в Катаре гораздо меньше, чем если бы мы использовали его на двух последних гонках. Всё, что мы делаем — пытаемся сбалансировать пробег на оставшихся у нас двигателях, но при этом стараемся избежать очередного штрафа за замену мотора.

Кроме того, это означает, что на двух оставшихся гонках у нас будет максимально возможная мощность двигателя", — приводит слова Эндрю Шовлина RacingNews365.