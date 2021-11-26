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Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Испании

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Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Испании

Новина українською

Формула-1 на официальном уровне объявила об успешном завершении переговоров с организаторами Гран-при Испании по продлению контракта до 2026 года.

Сообщается, что организаторы обязались перед гонкой 2022 года провести модернизацию трассы и улучшить инфраструктуру автодрома.

Гран-при Испании проводится на автодроме в Барселоне с 1991 года. Пять последних гонок выиграл пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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В статье: формула-1 Гран-при Испании
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