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Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Испании
Гонка в столице Каталонии остается в календаре чемпионата
Формула-1 на официальном уровне объявила об успешном завершении переговоров с организаторами Гран-при Испании по продлению контракта до 2026 года.
Сообщается, что организаторы обязались перед гонкой 2022 года провести модернизацию трассы и улучшить инфраструктуру автодрома.
BREAKING: Circuit de Barcelona-Catalunya will continue to host the Spanish Grand Prix until 2026#F1 pic.twitter.com/MRdIhhnhpL— Formula 1 (@F1) November 26, 2021
Гран-при Испании проводится на автодроме в Барселоне с 1991 года. Пять последних гонок выиграл пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.
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