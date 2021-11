Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Испании

Формула-1 на официальном уровне объявила об успешном завершении переговоров с организаторами Гран-при Испании по продлению контракта до 2026 года.

Сообщается, что организаторы обязались перед гонкой 2022 года провести модернизацию трассы и улучшить инфраструктуру автодрома.

