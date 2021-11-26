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Формула-1 продлила контракт с автодромом в Барселоне

Автоспорт
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Соглашение рассчитано на 5 лет

Формула-1 продлила контракт с автодромом в Барселоне

Новина українською

Формула-1 продлила контракт с автодромом в Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба "Королевских гонок". Трасса будет принимать этапы в рамках Гран-при Испании вплоть до 2026 года.

Отмечается, что организаторы намерены провести модернизацию трассы и инфраструктуры автодрома перед гонкой 2022 года.

"Мы рады объявить о новом контракте с автодромом в Барселоне. Хотел бы поблагодарить промоутера и власти за их энтузиазм в намерении сохранить Формулу-1 в столице Каталонии. Команды и пилоты всегда с нетерпением ждут гонок на местном автодроме, а у испанских болельщиков опять появится возможность увидеть вблизи своих национальных героев — Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса", — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

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В статье: формула-1
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