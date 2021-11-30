Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что чувствует себя спокойно в преддверии Гран-при Саудовской Аравии, удачное выступление на котором может принести ему титул.

"Я чувствую себя спокойно. Прекрасно понимаю, что буду стараться делать всё возможное — как всегда. Остаётся просто узнать, где мы в конечном итоге окажемся. Ещё ничего не решено, и мы все готовы принять вызов. Собираемся сделать всё возможное, это точно. Завершение сезона будет захватывающим. Я проехал трассу на симуляторе, и она кажется действительно быстрой. Права на ошибку больше нет", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.