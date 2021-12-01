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Организаторы Дакара не допустят к соревнованиям белорусскую гоночную команду МАЗ
С чем связано подобное решение пока неизвестно
Белорусская гоночная команда "МАЗ-СПОРТавто" заявила, что только сегодня, 1 декабря, получила официальное сообщение, что её не допустят до старта ралли-марафона "Дакар"-2022.
"Только что компания A.S.O. (Amaury Sport Organisation) – организатор ралли "Дакар" — официально сообщила о том, что спортивная команда "МАЗ-СПОРТавто" не будет допущена к участию в ралли "Дакар-2022". Подробности ожидайте позже", — написала белорусская команда в своём аккаунте в "Инстаграме".
Три экипажа белорусской команды фигурировали в предварительном стартовом листе "Дакара", однако затем внезапно из него пропали.
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