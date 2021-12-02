Уильямс объявил о назначении нового спортивного директора

Бывший командный менеджер "Фольксвагена" в WRC Свен Смитс был назначен на пост спортивного директора "Уильямса", сообщает официальный сайт команды.

В "Фольксвагене" Смитс работал с нынешним руководителем "Уильямса" Йостом Капито. В 2016 году Капито ушёл из "Фольксвагена" после завоевания трёх титулов в личном и командном зачётах WRC, после чего Смитс занял пост спортивного директора раллийной команды.

Свен Смитс приступил к работе в "Уильямсе" в ноябре и присутствовал на Гран-при Катара, однако его новая команда не объявляла о назначении.