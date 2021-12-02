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Уильямс объявил о назначении нового спортивного директора
Ранее он работал в Фольксвагене
Бывший командный менеджер "Фольксвагена" в WRC Свен Смитс был назначен на пост спортивного директора "Уильямса", сообщает официальный сайт команды.
В "Фольксвагене" Смитс работал с нынешним руководителем "Уильямса" Йостом Капито. В 2016 году Капито ушёл из "Фольксвагена" после завоевания трёх титулов в личном и командном зачётах WRC, после чего Смитс занял пост спортивного директора раллийной команды.
Свен Смитс приступил к работе в "Уильямсе" в ноябре и присутствовал на Гран-при Катара, однако его новая команда не объявляла о назначении.
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