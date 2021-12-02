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Хэмилтон раскритиковал законы Саудовской Аравии

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По мнению Льюиса, здесь нужно многое изменить

Хэмилтон раскритиковал законы Саудовской Аравии

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон раскритиковал власти Саудовской Аравии из-за законов о ЛГБТ и правах женщин.

"Как я говорил на прошлой гонке, я чувствую, что Формула-1 и мы, гонщики, обязаны сделать всё возможное, чтобы повысить осведомлённость общества о некоторых проблемах, которые мы видим в этих странах, особенно о проблемах с правами человека. Я был тепло встречен людьми здесь. Я не могу претендовать на то, чтобы быть самым осведомлённым или иметь глубокое понимание в сравнении с теми, кто вырос здесь, где на общество влияют определённые правила и режим.

Чувствую ли я себя здесь комфортно? Я бы не сказал. Но это не мой выбор. Формула-1 выбрала быть здесь. Правильно это или нет, но, пока мы здесь, я считаю, что важно повышать осведомлённость людей о проблемах. Например, в последней гонке вы могли видеть мой шлем. Я буду носить его здесь и на следующей гонке, потому что здесь есть проблемы с законами.

Если кто-то хочет найти время и почитать законы для сообщества LGBTQ+, то вы ужаснётесь. Есть изменения, которые необходимы.

Кроме того, например, женщины здесь получили право водить машину с 2018 года. При этом некоторые женщины до сих пор находятся в тюрьме из-за того, что водили машину много-много лет назад. Нужно многое изменить", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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