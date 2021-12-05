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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Саудовской Аравии
Сегодня гонка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 декабря, состоится гонка очередного этапа Формулы 2021/2022 Гран-при Саудовской Аравии.
Вашему вниманию стартовый порядок гонки (источник - flashscore.ua):
Отметим, что гонка начнется в 19.30 по киевскому времени.
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