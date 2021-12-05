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Валтери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Комментарий пилота
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии, где занял вторую позицию. Его слова цитирует SkySports:
"В третьей практике у меня возникли проблемы, и наконец мне понадобился новый двигатель. В квалификации все нормально заработало, поэтому я доволен. Последний круг проехал на грани. В общем, очень тяжелая трасса. Сейчас нам нужно сосредоточиться на борьбе команды в чемпионате и на Льюисе" – сказал он.
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