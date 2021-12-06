Битва за титул в Формуле-1: равенство между Ферстаппеном и Хэмилтоном перед чемпионской гонкой в Абу-Даби

Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и настиг Макса Ферстаппена в личном зачете Формулы-1.

Таким образом, впервые с 1974 года у двух претендентов на титул одинаковое количество очков перед финальной гонкой сезона. Примечательно, что впервые за 13 лет победитель сезона в Формуле-1 определится в последней гонке.

ICYMI: Our top two are TIED on points with one round to go!



Verstappen technically maintains the lead, as he has more wins (9) than Hamilton (8)#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/C201RydF4r — Formula 1 (@F1) December 6, 2021

В Кубке конструкторов Мерседес после двойного подиума в Саудовской Аравии практически снял все вопросы в борьбе с Ред Булл. У Хэмилтона и компании комфортное преимущество в 28 баллов.

TEAM STANDINGS



Mercedes have a 28-point cushion over Red Bull going into the final round #SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Tz0qatzG3z — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Финальный этап сезона в Формуле-1 пройдет 12 декабря в Абу-Даби.