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Битва за титул в Формуле-1: равенство между Ферстаппеном и Хэмилтоном перед чемпионской гонкой в Абу-Даби

Автоспорт
(2 голосов)

Судьба чемпионства решится на этой неделе

Битва за титул в Формуле-1: равенство между Ферстаппеном и Хэмилтоном перед чемпионской гонкой в Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и настиг Макса Ферстаппена в личном зачете Формулы-1.

Таким образом, впервые с 1974 года у двух претендентов на титул одинаковое количество очков перед финальной гонкой сезона. Примечательно, что впервые за 13 лет победитель сезона в Формуле-1 определится в последней гонке.

В Кубке конструкторов Мерседес после двойного подиума в Саудовской Аравии практически снял все вопросы в борьбе с Ред Булл. У Хэмилтона и компании комфортное преимущество в 28 баллов.

Финальный этап сезона в Формуле-1 пройдет 12 декабря в Абу-Даби.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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