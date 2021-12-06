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Гран-при Саудовской Аравии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа Формулы-1
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор предпоследнего этапа сезона в Саудовской Аравии.
Воскресную гонку выиграл пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, следом финишировали Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Валттери Боттас (Мерседес).
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