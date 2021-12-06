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Руководитель Мерседеса: Самый быстрый гонщик за рулём самой быстрой машины должен выиграть чемпионат

Автоспорт
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Но удастся ли?

Руководитель Мерседеса: Самый быстрый гонщик за рулём самой быстрой машины должен выиграть чемпионат

Фото: auto.vercity.ru

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф выразил опасение, что исход чемпионата может решиться столкновением на финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби.

"Надеюсь, что прошедшая гонка будет иметь достаточно последствий, чтобы все сделали выводы к финалу сезона в Абу-Даби. Думаю, за подобное пилотирование последует штраф и в решающей гонке сезона. Я не думаю, что чемпионат заслуживает того, чтобы исход титульной гонки решило столкновение, и здесь я полностью доверяю системе саморегулирования.

В Бразилии мы увидели прецедент, который стюарды не стали расследовать, и это может привести к плохим последствиям для чемпионата.

Инциденты в Джидде стали последствиями Бразилии, и мы не хотим, чтобы это повторилось в Абу-Даби. Самый быстрый гонщик за рулём самой быстрой машины должен выиграть чемпионат, а не быть выбитым с трассы", — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

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В статье: Тото Вольфф
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