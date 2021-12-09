  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 продлила контракт с Гран-при Абу-Даби
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
(1 голосов)

Гонка входит в календарь чемпионата с 2009 года

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Формула-1 официально объявил о подписании контракта до 2030 года с организаторами этапа в Абу-Даби.

Гонка на автодроме Яс-Марина как минимум ближайшие девять сезонов будет завершать сезон в Формуле-1.

Самым успешным пилотом в истории Гран-при Абу-Даби является семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого пять побед.

12 декабря на Гран-при Абу-Даби определится победитель сезона в Формуле-1 – перед решающей гонкой чемпионата у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона одинаковое количество очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Гран-при Абу-Даби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...