Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1 продлила контракт с Гран-при Абу-Даби
Гонка входит в календарь чемпионата с 2009 года
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 официально объявил о подписании контракта до 2030 года с организаторами этапа в Абу-Даби.
Гонка на автодроме Яс-Марина как минимум ближайшие девять сезонов будет завершать сезон в Формуле-1.
BREAKING: F1 will race in Abu Dhabi until at least 2030#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/uZXLVvrO3s— Formula 1 (@F1) December 9, 2021
Самым успешным пилотом в истории Гран-при Абу-Даби является семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого пять побед.
12 декабря на Гран-при Абу-Даби определится победитель сезона в Формуле-1 – перед решающей гонкой чемпионата у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона одинаковое количество очков.
Популярное сейчас
- Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник
- Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя
- Жезуш: Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику
- Валтери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО