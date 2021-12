Формула-1 продлила контракт с Гран-при Абу-Даби

Формула-1 официально объявил о подписании контракта до 2030 года с организаторами этапа в Абу-Даби.

Гонка на автодроме Яс-Марина как минимум ближайшие девять сезонов будет завершать сезон в Формуле-1.

BREAKING: F1 will race in Abu Dhabi until at least 2030#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/uZXLVvrO3s