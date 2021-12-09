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Феттель: Не хочу, чтобы рекорд Шумахера был побит, поэтому желаю победы Ферстаппену
Для Себастьяна лучшим гонщиком навсегда останется Шумахер
фото - f1-world.ru
Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель не хочет, чтобы рекорд великого гонщика Михаэля Шумахера по количеству титулов был побит, поэтому на Гран-при Абу-Даби желает победы Максу Ферстаппену ("Ред Булл").
"Михаэль — мой герой. По этой причине я, наверное, не хочу, чтобы Льюис победил. Но правда в том, что и Ферстаппен, и Хэмилтон провели сильный сезон. В последней гонке у них есть возможность выиграть чемпионат, потому что они оба этого заслуживают.
В каком-то смысле я буду рад, если рекорд Михаэля останется актуальным, но даже если Льюис победит, для меня Михаэль всё равно останется величайшим.
Льюис может выиграть ещё один, два, три, пять чемпионатов, для меня это ничего не изменит. Я лажу с Льюисом, но я хочу, чтобы Макс победил, чтобы рекорд Михаэля остался в силе", — приводит слова Феттеля GPFans.
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