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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби
Результаты квалификации
фото - formula1.com
Сегодня, 11 декабря, состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2021/2022 Гран-при Абу-Даби.
Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+0,371), а ТОП-3 замкнул пилот "Макларен" Лэндо Норрис (+0,822).
Результаты квалификации (источник - flashscore.ua):
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