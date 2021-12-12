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Александр Усик: Я красиво побью Фьюри
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал о желании выйти на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО). Его слова цитирует FightHype:
"Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька, то есть я сразу буду биться за абсолюта" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик и Фьюри
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