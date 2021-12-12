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Ферстаппен становится чемпионом сезона 2021, драматически побеждая Хэмилтона в гонке Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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Поздравляем лучшего пилота мира

Ферстаппен становится чемпионом сезона 2021, драматически побеждая Хэмилтона в гонке Гран-при Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 12 декабря, состоялась последняя гонка Формулы-1 сезона 2021 в рамках Гран-при Абу-Даби.

До последнего этапа соревнований шла борьба между Льюисом Хэмитлтоном ("Мерседес") и Максом Ферстаппеном ("Ред-Булл") за титул сильнейшего пилота планеты. К этой гонке они подошли, имея в своем активе равное количество очков. По дополнительным показателям преимущество имел голландец, но судьба чемпионства должна решиться именно в этом заезде.

С самого старта Хэмилтон вышел вперед своего главного соперника и в течение первых 15 кругов не оставлял тому шансов. Проблемы у британца начались после первого пит-стопа, когда он сошелся в борьбе с Серхио Пересом, а тот разумно не пускал оппонента вперед, чем сократил расстояние между Льюисом и Максом.

Однако с этим вызовом Хэмилтон справился, обошел Переса и продолжал уверенно лидировать. За десять кругов до финиша казалось, ничего не помешает пилоту Мерседес праздновать восьмое мировое чемпионство, однако произошла невероятная досада – в аварию попал Николас Латифи. На дистанцию ​​выехал автомобиль безопасности, чем задержал лидера на 14 секунд. Ферстаппен подъехал к своему сопернику и сел на хвост. После решения проблем с аварийным автомобилем двум пилотам оставалось проехать последний круг, и это лучше удалось голландцу, не в последнюю очередь за счет более свежих шин.

Результаты гонки:

Ферстаппен становится чемпионом сезона 2021, драматически побеждая Хэмилтона в гонке Гран-при Абу-Даби - изображение 1

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Гран-при Абу-Даби
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